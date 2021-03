LIVE! Brescia-Reggina su RNP: 1-0 Van de Looi

Turno infrasettimanale per la serie B. Si affrontano Brescia e Reggina al Rigamonti, per la 29esima giornata del campionato: Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Bresci e Reggina di serie Bkt.

* Per aggiornare il LIVE di BRESCIA-REGGINA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

BRESCIA-REGGINA 1-0 al 54′

53′ Doppio cambio per la Reggina: dentro Menez e Bianchi, fuori Lakicevic e Kinsgley. Amaranto che passano al 4-4-2 con Menez e Okwonkwo davanti

46′ GOL BRESCIA.Nemmeno 40” dall’inizio della ripresa e Van de Looi trova il gol del vantaggio con un sinistro sporco ma preciso che si insacca sul lato destro di Nicolas. Brescia in vantaggio

43′ Okwonkwo si avventa su un disimpegno sbagliato di Cistana e recupera dai trenta metri, poi il tiro dalla distanza è troppo debole e laterale

41′ Clamorosa occasione per Kinglsey: azione perfetta degli amaranto, Liotti per Rivas che smarca centrale l’accorrente numero 2 che alza troppo il sinistro da posizione ottimale.

35′ Ancora il Brescia pericoloso: sulla sinistra Martella fa fuori Rivas e mette un cross lungo, sul secondo palo si avventa Aye che tenta la deviazione al volo con il sinistro, Nicolas c’è

30′ Cistana fallisce il gol del vantaggio: su azione di calcio d’angolo, in mischia, la palla arriva al difensore centrale bresciano che dal dischetto dell’area di rigore amaranto spara alto.

26′ Guizzo di Ragusa che lascia sul posto Rivas e spara con il destro, Nicolas la mette in angolo

24′ Al momento gara “bloccata”, equilibrio tattico che regna con il Brescia che palleggia molto e cerca il varco giusto

15′ Del prato ci prova dalla distanza con un destro sporco e basso, Joronen respinge

7′ Spreca Rivas in ripartenza, con Okwonkwo tutto solo l’honduregno non lo serve. Valutazione errata dell’esterno amaranto che avrebbe dovuto servire il compagno piazzato meglio

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BRESCIA REGGINA

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello; Ayè, Ragusa. A disposizione: Kotnik, Ndoj, Donnarumma, Mangraviti, Ghezzi, Labojko, Pajac, Fridjonsson, Papetti. Allenatore: Clotet.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; Delprato, Crisetig; Rivas, Kingsley, Bellomo; Orji. A disposizione: Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara, Bianchi, Chierico, Micovschi, Situm, Edera, Denis, Mènez, Montalto. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia (Mauro Galetto di Rovigo e Pasquale Capaldo di Napoli). IV ufficiale: Lorenzo Maggioni di Lecco.

PRE PARTITA – Alle 19 per la ventinovesima giornata di serie B va in scena il match tra Brescia e Reggina. Uomini di Clotet reduci da tre vittorie consecutive in campionato. “Tra Brescia e Reggina al Rigamonti ci sono 20 precedenti ufficiali con 7 vittorie delle rondinelle, 10 pareggi e 4 successi amaranto. Secondo le statistiche diffuse da LegaserieB, il Brescia è l’unica squadra cadetta 2020/21 a non aver ancora pareggiato un incontro per 0-0 dopo 28 giornate. Con 23 gol segnati fra le mura amiche, l’attacco del Brescia è il terzo migliore del campionato cadetto alla 28° giornata, dopo quelli dell’Empoli (24) e del Lecce (30). Brescia a porta chiusa da 276’, in assoluto: ultimo gol subito da Pellizzer al 84’ di Entella-Brescia 1-1 del 27 febbraio scorso, cui fanno seguito i residui 6’ a Chiavari ed i 3 interi match vinti su Cosenza (2-0 in casa) e con doppio 1-0, rispettivamente a Venezia e Frosinone.

“Rondinelle” sprint prima della pausa: dal 31’ al 45’, recuperi inclusi, la squadra di Clotet è quella che segna di più grazie ai 10 gol messi a segno. Si sfidano le due formazioni più “sprecone” della B 2020/21 dopo 28 giornate: Brescia peggior squadra per la differenza punti nei risultati tra primo e secondo tempo: 11 i punti persi dalla formazione lombarda nelle riprese. Non è da meno la Reggina che, con un differenziale di –10, è subito alle spalle delle “rondinelle”, appaiata alla Virtus Entella. Di fronte quarta e prima forza del girone di ritorno nella B 2020/21: 15 punti per il Brescia (come l’Empoli), al comando è la Reggina, a quota 18 (come il Venezia). Difesa calabrese da dimenticare nei 15’ finali di gara: con 12 reti incassate è la retroguardia più “bucata” dal 76’ al 90’, compresi recuperi nella B 2020/21 alla 28° giornata. Confronto tecnico inedito fra Pep Clotet e Marco Baroni. Diffidati: Chancellor, Papetti (Brescia); Del Prato, Forolunsho, Loiacono, Rivas, Rossi (Reggina). Squalificati: Crimi (Reggina).

L’arbitro di Brescia-Reggina- Sarà l’arbitro Francesco Meraviglia di Pistoia a dirigere il match tra Brescia e Reggina: sono quattro i precedenti con gli amaranto, prima volta con i lombardi. Per la scheda dell’arbitro leggi qui

Probabile formazione Brescia – Squadra di Clotet in grande spolvero, reduce da tre successi consecutivi senza subire reti: è la formazione più in forma del campionato. Torna Donnarumma in attacco, dopo alcune panchine. Qui LA PROBABILE FORMAZIONE BRESCIA

Probabile formazione Reggina – Senza Crimi e Folorunsho, due pedine fondamentali, Baroni dovrà reinventare l’undici titolare: probabile il ritorno di Crisetig a centrocampo. Leggi qui PROBABILE FORMAZIONE REGGINA

La STORIA di Brescia Reggina