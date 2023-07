Reggina, nuova data per l’udienza al Tar: audizione anticipata al 27 luglio

Il futuro della Reggina si deciderà l’11 agosto. Questa la decisione ufficiale sulla data per l’udienza al TAR della società di Via delle Industrie, che ieri aveva depositato il ricorso amministrativo in cui viene contestata la bocciatura per l’ammissione alla Serie B 2023/2024.

Relativamente all’audizione delle parti in via telematica per la trattazione collegiale del ricorso al Tar del Lazio, è stato ottenuto un primo risultato dai legali della società amaranto: quest’ultima è stata anticipata al 27 luglio, prima di quanto calendarizzato inizialmente, ovvero il 2 agosto. L’udienza pubblica straordinaria invece è stata fissata, come già anticipato, l’11 agosto prossimo.

s.r.