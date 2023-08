Reggina, oggi l’udienza al Tar: a Roma presenti anche Saladini e Ferraro

Ultime News

Giornata cruciale per il futuro della Reggina. Dopo i verdetti emanati dalla Figc e dal Collegio di Garanzia del Coni, Il Tar deciderà oggi sul ricorso presentato dalla società amaranto contro l’esclusione dalla prossima...

Reggina

Il futuro della Reggina si deciderà l’11 agosto. Questa la decisione ufficiale sulla data per l’udienza al TAR della società di Via delle Industrie, che ieri aveva depositato il ricorso amministrativo in cui...