Reggina, oggi il giorno decisivo: a Roma invasione dei tifosi amaranto per il Consiglio di Stato

Oggi è il giorno del giudizio. Tra poche ore la Reggina conoscerà il proprio destino. Dopo i verdetti emanati dalla Figc, dal Collegio di Garanzia del Coni e dal Tar, il Consiglio di Stato deciderà oggi sul ricorso presentato dalla società amaranto contro l’esclusione dalla prossima Serie B. L’udienza in merito alla società di Via delle Industrie è prevista intorno alle 12:30: prima infatti toccherà al Lecco, successivamente la palla passerà alla Reggina. Spettatori esterni Brescia e Perugia, rispettivamente prima e seconda nella graduatoria dei ripescaggi stilata dalla Federazione.

Nell’ultima sentenza il Tar ha bocciato il ricorso della Reggina a causa del pagamento di 750.000 euro di pendenze, avvenuto oltre il termine perentorio del 20 giugno. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, il club, nonostante la sentenza di omologa consentisse di versare la quota all’erario entro il 12 luglio, avrebbe potuto tra il 12 giugno (giorno dell’udienza al Tribunale di Reggio Calabria) e il 20 (scadenza federale per l’iscrizione al campionato). Qualora il consiglio do Stato dovesse pronunciarsi a favore degli amaranto, quest’ultimi prenderebbero il posto della “X” presente nel calendario di Serie B. In caso di parere negativo, invece, il club sarebbe estromesso dal calcio professionistico: a quel punto inizierebbe una corsa contro il tempo da parte del Comune di Reggio Calabria per formulare la richiesta d’iscrizione in Serie D in sovrannumero, come previsto dall’articolo 52 comma 10 del regolamento federale. Il verdetto del CDS dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Intanto oggi a Roma ci sarà una vera e propria invasione da parte dei sostenitori amaranto, che stanno raggiungendo la Capitale con diversi mezzi. La Questura ha emesso una nota a riguardo: “Si informano tutti i sostenitori della squadra di calcio Reggina 1914 che intenderanno recarsi a Roma per partecipare al sit-in in occasione dell’udienza presso il Consiglio di Stato, prevista per le ore 10:00 di domani, martedì 29 agosto, per la trattazione del ricorso presentato dalla società calcistica contro l’esclusione della stessa dal campionato di serie B stagione 2023-2024, che la Questura di Roma, in ragione del numero di supporters reggini attesi ed al fine di garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa, ha individuato in Piazza Santi Apostoli l’area destinata alla loro accoglienza”.

s.r.