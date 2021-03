Brescia-Reggina, la scheda dell’arbitro: con Meraviglia due successi pesantissimi

Sarà Francesco Meraviglia di Pistoia ad arbitrare Brescia-Reggina, valevole per la 29^ giornata del torneo cadetto. Per il fischietto toscano sarà il quinto incrocio con gli amaranto, i quali sotto la sua direzione hanno ottenuto tre vittorie ed una sconfitta.

Primo incrocio tra Meraviglia e la Reggina datato 15 novembre 2015, quando il direttore di gara debuttò al “Granillo” in un pirotecnico 4-3 per gli amaranto ai danni di una Palmese rimontata e battuta in extremis, grazie ad una rete di Zampaglione al 94′.

Il secondo, risale al 24 febbraio 19: sul campo della Juve Stabia, gli amaranto vennero sconfitti per un rete a zero, a otto minuti dalla fine.

Terzo e quarto incrocio, nella scorsa stagione, in due big match. Il 19 settembre 2019, la compagine dello Stretto che si è aggiudicata la sfida col Catania, grazie alla rete di Corazza in apertura. Il 10 febbraio 2020, invece, è arrivato il successo con la Ternana, propiziato dall’eurogol di Liotti: fu il passo decisivo, nella conquista della serie B.

Direzioni autorevoli quelle fornite da Meraviglia, anche se, nella sopracitata gara col Catania, il direttore di gara commise un evidente errore in collaborazione col guardalinee, annullando il secondo gol di Corazza per un fuorigioco rivelatosi inesistente.

Il fischietto pistoiese, che ha iniziato ad arbitrare in B da questo campionato, è all’esordio assoluto col Brescia. In stagione, Meraviglia ha già fatto registrare 11 presenze, delle quali 2 in Coppa Italia e 9 in serie cadetta: 66 i cartellini estratti (59 gialli e 7 rossi), 3 i rigori decretati.