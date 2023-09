Reggina, arriva l’ok della FIGC per l’iscrizione in serie D

La FIGC ha accolto la richiesta del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, autorizzando l’iscrizione di una società in rappresentanza della città al prossimo campionato di serie D. La quota d’iscrizione è stata fissata dalla Federazione a 400mila euro.

In una nota stampa, Brunetti ha dichiarato:

“Nella giornata di domani, pubblicheremo l’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse per individuare una nuova proprietà che possa raccogliere l’importante eredità e la storia centenaria del calcio reggino: confidiamo nella più ampia partecipazione possibile del mondo dell’imprenditoria per riportare slancio e vigore ad un comparto che, sul territorio, rappresenta un autentico volano di sviluppo in chiave sportiva, sociale ed economica”

S.R.