UFFICIALE – Reggina, Manuele Ilari ha rassegnato le dimissioni!

La notizia era già nell’aria, mancava solo l’ufficialità che puntualmente è arrivata: Manuele Ilari non è più il presidente della Reggina. In mattinata l’amministratore unico ha comunicato di aver rassegnato le proprie dimissioni tramite i canali ufficiali del club, confermando la propria disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria.

Di seguito il comunicato della Reggina:

“Dopo aver incontrato ieri mattina il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace , il sottoscritto Manuele Ilari, conferma la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria. Comunico inoltre che rassegno con effetto immediato le dimissioni dal mio incarico”.

Cordialità Manuele Ilari

Fonte: Ufficio Stampa Reggina 1914

s.r.