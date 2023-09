La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il nuovo calendario del girone I di Serie D, dopo l’ufficialità dell’iscrizione in soprannumero della Fenice Amaranto. La società di Ballarino ha già usufruito del turno di riposo nella prima giornata di campionato e, salvo ulteriori deroghe da parte della federazione, dovrebbe scendere in campo il prossimo 17 settembre in trasferta contro l’Acireale. Al momento è in atto una vera e propria corsa contro il tempo per mettere sotto contratto un allenatore ed allestire un organico all’altezza della categoria: è dunque probabile che il debutto slitti nuovamente e che le giornate in questione saranno recuperate in seguito.

Qualora dovesse essere rispettato invece il calendario stilato dalla LND, in vista del primo incrocio tra le mura amiche del Granillo la Reggina affronterebbe l’Fc Lamezia Terme : uno strano scherzo del destino considerando che il patron dei gialloblù è proprio Felice Saladini, artefice del fallimento amaranto.

Di seguito, il nuovo calendario del girone I nel dettaglio:

ACIREALE-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-LAMEZIA TERME FC;

SAN LUCA-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-SIRACUSA;

PORTICI-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-LICATA;

GIOIESE-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-CITTÀ DI S.AGATA;

RAGUSA-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-TRAPANI;

CASTROVILLARI-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-VIBONESE;

AKRAGAS-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-AFRAGOLESE;

CANICATTÌ-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-LOCRI;

SANCATALDESE-FENICE AMARANTO;

FENICE AMARANTO-NUOVA IGEA VIRTUS.

