La storia di Brescia-Reggina: l’eurogol di Cozza, le magie di Nakamura e i due rigori parati da Kovacsik…

Verso Brescia-Reggina: quindici precedenti in B e quattro in A, biancazzurri ed amaranto hanno quasi sempre regalato gol ed emozioni.

Otto anni dopo. Quella di stasera sarà la 20esima edizione di Brescia-Reggina, sfida che mancava dal dicembre 2013. In Lombardia domina il “segno X”, registratosi in ben dieci occasioni. Scoppiettante il 4-4 della stagione 2003/2004, che vide Nakamura segnare una strepitosa doppietta e Baggio sbagliare un calcio di rigore (il “divin codino” si farà perdonare all’87’ firmando l’assist per il definitivo pareggio locale). Soltanto in tre occasioni (72/73, 90/91 e 2009/2010), le due squadre non hanno trovato la via del gol.

Le vittorie dei biancazzurri sono sette, tra le quali spicca il 4-0 inflitto dall’undici di Mazzone a quello di Colomba, nella stagione 2000/2001. Due infine, i successi della Reggina. Il 18 aprile del 1999, allo stadio Rigamonti decise un eurogol di Cozza (2-3), che portò la compagine dello Stretto al terzo posto in classifica ed estromise i lombardi dalla corsa alla serie A. Il 9 ottobre del 2011 invece, la compagine di Breda rifilò un perentorio 0-3 alla leonessa, guidata dall’ex Scienza: in gol Ceravolo, Nicolas Viola e Ragusa, anche se il migliore in campo fu Kovacsik, il quale neutralizzò i rigori di Feczesin e Budel.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE B 68-69, 20^ giornata (16/2/1969)

BRESCIA-REGGINA 1-1

Reggina: Jacoboni, Bello, Clerici, Divina, Sonetti, Pesce, Guizzo (Florio), Pirola, Toschi, Lombardo, Vallongo. Allenatore: Segato.

Marcatore: Vallongo.

SERIE B 70-71, 4^ giornata (11/10/1970)

BRESCIA-REGGINA 1-1

Reggina: Jacoboni, Fiorini, Sali, Rinero (Grossi), Tacelli, Sonetti, Comini, Sironi, Merighi, Lombardo, Bongionri. Allenatore: Bizzotto.

Marcatore: Sonetti.

SERIE B 71-72, 28^ giornata (9/4/1972)

BRESCIA-REGGINA 3-1

Reggina: Jacoboni, Poppi (Marchini), Sali, Tacelli, Cozzani, Sonetti, Molinari, Righi, Fazzi, Scarpa, Bongiorni. Allenatore: Neri.

Marcatore: Sali.

SERIE B 72-73, 35^ giornata (27/5/1973)

BRESCIA-REGGINA 0-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Bellotto, Landini, Martella, Comini (Tucci), Marmo, Tamborini, Mazzia, Filippi. Allenatore: Mazzetti.

SERIE B 73-74, 2^ giornata (7/10/1973, c.n. di Piacenza)

BRESCIA-REGGINA 3-1

Reggina: Cazzaniga, Sali, D’Astoli, Zanaro, Raschi (Comini), Poppi, Filippi, Tamborini, Merighi, Neri, Bonfanti. Allenatore: Moschino.

Marcatore: Bonfanti.

SERIE B 88-89, 11^ giornata (20/11/1988)

BRESCIA-REGGINA 1-1

Reggina: Rosin, Pozza, Attrice, Armenise, Sasso, Cotroneo, Zanin, Guerra (Bagnato), Catanese (Pergolizzi), Raggi, De Marco.Allenatore: Scala.

Marcatori: 2′ pt aut. Sasso (B), 20′ pt Raggi (R).

SERIE B 89-90, 27^ giornata (11/3/1990)

BRESCIA-REGGINA 1-1

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise (De Marco), Cascione, Pergolizzi, Maranzano, Bernazzani, Paciocco (Pozza), Orlando, Simonini. Allenatore: Bolchi.

Marcatori: 9′ pt Altobelli (B), 30′ pt Paciocco (R).

SERIE B 90-91, 24^ giornata (3/3/1991)

BRESCIA-REGGINA 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Vincioni, Bernazzani, Fimognari, Poli, Soncin, Scienza, La Rosa (Paciocco), Catalano (Gnoffo), Simonini. Allenatore: Graziani.

SERIE B 95-96, 33^ giornata (5/5/1996)

BRESCIA-REGGINA 1-1

Reggina: Scarpi, Vincioni, Marin, Ceramicola (Torbidoni), Veronese S., Toscano, Carrara, Poli, Di Sauro, Visentin (Pasino), Aglietti (Perrotta). Allenatore: Gagliardi.

Marcatori: 5′ st Visentin (R), 29′ st Neri (B).

SERIE B 96-97, 18^ giornata (19/1/1997)

BRESCIA-REGGINA 1-0

Reggina: Scarpi, Montalbano (Visentin), Napoli, Sbrizzo, Giacchetta, De Vincenzo, Sesia, Perrotta, Pasino, Dionigi, Criniti (Marino). Allenatore: Guerini.

Marcatore: 22′ pt Campolonghi.

SERIE B 98-99, 30^ giornata (18/4/1999)

BRESCIA-REGGINA 2-3

Reggina: Orlandoni, Martino, Ziliani, Giacchetta, Sussi, Pinciarelli, Firmani (Briano), Cozza (Cirillo), Poli, Tomic (Napolitano), Possanzini. Allenatore: Gustinetti.

Marcatori: 13′ pt e 44′ pt Possanzini (R), 15′ st Mero (B), 24′ st Marino (B), 30′ st Cozza (R).

SERIE A 2000-2001, 25^ giornata (8/4/2001)

BRESCIA-REGGINA 4-0

Reggina: Taibi, Stovini, Vargas, Caneira, Vicari, Mamede, Zanchetta (Cozza), Brevi (Veron), Bernini (Jranek), Bogdani, Marazzina. Allenatore: Colomba.

Marcatori: 33′ pt Filippini, 3′ st Petruzzi, 28′ st Baggio, 45′ st Tare.

SERIE A 2002-2003, 21^ giornata (22/2/2003)

BRESCIA-REGGINA 2-1

Reggina: Belardi, Jranek, Vargas (Torrisi), Franceschini (Savoldi), Diana, Cozza, Paredes, Nakamura, Falsini, Bonazzoli, Di Michele. Allenatore: De Canio.

Marcatori: 16′ st Baggio (B), 24′ st Di Michele (R), 42′ st Petruzzi (B).

SERIE A 2003-2004, 3^ giornata (21/9/2003)

BRESCIA-REGGINA 4-4

Reggina: Lejsal, Jranek, Sottil, Franceschini, Martinez (Torrisi), Baiocco, Mozart, Falsini, Nakamura (Pareses), Di Michele, Bonazzoli (Stellone). Allenatore: Colomba.

Marcatori: 10′ pt Di Biagio (B), 24′ pt Bonazzoli (R), 39′ pt rig. Nakamura (R), 7′ st Caracciolo (B), 8′ st Filippini (B), 17′ st Sottil (R), 28′ st Nakamura (R), 42′ st Petruzzi (B).

SERIE A 2004-2005, 33^ giornata (20/4/2005)

BRESCIA-REGGINA 2-0

Reggina: Soviero, Zamboni, De Rosa, Franceschini, Cannarsa (Bonazzoli), Esteves (Missiroli), Mozart, Tedesco, Balestri (Nakamura), Colucci, Borriello. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 3′ st Di Biagio, 32′ st Stankevicius.

SERIE B 2009-2010, 37^ giornata (24/4/2010)

BRESCIA-REGGINA 0-0

Reggina: Marino, Adejo, Valdez, Lanzaro, Vigiani, Carmona, Tedesco, Missiroli, Rizzato (Costa), Pagano (Cacia), Brienza (Cascione). Allenatore: Breda.

SERIE B 2011-2012, 12^ giornata (9/10/2011)

BRESCIA-REGGINA 0-3

Reggina: Kovacsik, Adejo, Emerson, A.Marino, Colombo, N.Viola, Castiglia (De Rose), Rizzato, Missiroli, Ragusa, Ceravolo (Bonazzoli). Allenatore: Breda.

Marcatori: 41′ pt rig. Ceravolo, 15′ st N.Viola, 44′ st Ragusa.

SERIE B 2012-2013, 16^ giornata (8/12/2012)

BRESCIA-REGGINA 2-2

Reggina: Baiocco, Lucioni, Freddi, Ely, Melara (D’Alessandro), Armellino (Rizzo), Barillà, Hetemaj, Rizzato, Bombagi (Sarno), Comi. Allenatore: Dionigi.

Marcatori: 10′ pt e 18′ pt Corvia (B), 48′ pt Comi (R), 37′ st Barillà (R).

SERIE B 2013-2014, 15^ giornata (7/12/2013)

BRESCIA-REGGINA 2-1

Reggina: Benassi, Adejo, Lucioni, Foglio (Di Lorenzo), Maicon, Dall’Oglio (Colucci), Sbaffo (Louzada), Rigoni, Strasser, Cocco, Di Michele. Allenatore: Atzori.

Marcatori: 43′ pt rig. Caracciolo (B), 15′ st Sbaffo (R), 29′ st Grossi (B).