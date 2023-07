UFFICIALE – Collegio di Garanzia del Coni, respinto il ricorso della Reggina

La Reggina è ancora fuori dalla Serie B. Questa la decisione arrivata in serata dal Collegio di Garanzia del Coni che ha definito “in parte inammissibile e in parte infondato” il ricorso della Reggina nei confronti della Figc e della Lega serie B contro la mancata concessione alla società della licenza nazionale, con conseguente non ammissione al campionato cadetto 2023/2024. Accolto invece il ricorso del Perugia contro l’ammissione in B del Lecco, che non ha presentato la documentazione necessaria all’iscrizione nei termini previsti del 20 giugno scorso.

Il ricorso degli amaranto è stato respinto anche nella parte in cui si chiedeva l’annullamento della nota con la quale la Covisoc, con riferimento al rilascio della licenza nazionale, aveva rilevato a carico della società, “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024”.

La palla adesso passerà il 2 agosto al Tar, primo grado della Giustizia Ordinaria, e nell’eventualità di un ulteriore bocciatura al Consiglio di Stato, previsto per la fine del mese.

s.r.