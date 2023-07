Reggina, gli Agenti di Di Chiara e Rivas a RNP: “Interessano al Palermo!”

Dopo le indiscrezioni di mercato su un possibile interessamento da parte del Palermo per Rivas, adesso arriva anche la conferma da parte di Filippo Pacini, procuratore dell’esterno honduregno.

“Tra le tante squadre che hanno mostrato interesse per Rivas c’è anche il Palermo. Per lui si sono mossi numerosi club, anche di serie A, ma personalmente non mi sono seduto ancora al tavolo con nessuno. Difficilmente arriverà un’offerta concreta, tutte le società preferiscono attendere gli sviluppi dell’iter giudiziario che coinvolge la Reggina – ha dichiarato l’agente ai microfoni di RNP – Abbiamo massimo rispetto per la società e qualora la situazione in casa amaranto si stabilizzasse non è da escludere la possibilità che Rigoberto resti a Reggio”.

Sempre in tema calciomercato, il Palermo è alla ricerca di un esterno basso per rinforzare la corsia di sinistra e uno dei nomi accostati al club siciliano è quello di Gianluca Di Chiara. Francesco Verre, agente del calciatore, non ha smentito l’apprezzamento del Ds dei rosanero Leandro Rinaudo nei confronti del suo assistito: “Non nascondo che da parte loro c’è un forte interesse per Gianluca, ma al momento non c’è stato nessun contatto tra le parti. Futuro di Di Chiara? Al momento è tutto fermo, tanto dipenderà dall’evoluzione situazione societaria della Reggina”.

s.r.