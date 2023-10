Prima vittoria stagionale per la LFA Reggio Calabria: il commento del match contro il Portici

Termina 0-1 il match tra Portici e LFA Reggio Calabria. Vittoria di misura per la formazione amaranto che sbanca lo stadio “San Ciro” e conquista il primo successo stagionale grazie alla rete realizzata nel finale di gara da Coppola. Esordio amaro invece per mister Ciaramella sulla panchina azzurra, sorridono invece gli uomini di mister Trocini che salgono a quota 4 punti in classifica con tre partite ancora da recuperare.

PRIMO TEMPO

Parte forte la squadra di mister Trocini che si getta subito in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Al minuto 2′ ci pensa la traversa a salvare i padroni di casa: dopo un primo corner prontamente disinnescato dalla retroguardia avversaria, sul secondo Coppola si ritrova la sfera tra i piedi al centro dell’area di rigore e e calcia a botta sicura, ma il pallone si stampa sul legno. Il giovane centravanti è per distacco il più pericoloso tra le fila amaranto nella prima frazione e al minuto 15′ sfiora nuovamente la rete dello 0-1, questa volta con una conclusione rasoterra che termina di poco al lato. Da qui in avanti gli amaranto calano d’intensità e il Portici ne approfitta per alzare il baricentro e rendersi pericoloso dalla parte opposta del campo, prima con il tiro Maione che costringe Martinez ad un mezzo miracolo per salvare il risultato e successivamente con Squerzanti. Destro potentissimo dalla distanza del numero 10 azzurro sulla quale l’estremo difensore amaranto nulla avrebbe potuto, ma per sua fortuna il pallone centra in pieno l’incrocio dei pali. Il Portici prova ad approfittare dell’inerzia favorevole, tanti errori invece invece per la LFA Reggio Calabria che fatica parecchio nel tentativo di contenere la spinta offensiva dei campani. Ciò nonostante, l’occasione più clamorosa della prima frazione è proprio per gli ospiti , con Marras che a ridosso dell’intervallo prende il tempo in area di rigore a Costanzo e si fa atterrare. L’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Marras ma davanti a De Luca il numero 29 calcia alto sopra la traversa, per la gioia della squadra di casa e per la disperazione dei circa 100 tifosi reggini arrivati allo stadio “San Ciro” per sostenere la propria squadra.

SECONDO TEMPO

I due allenatori ricorrono alle sostituzioni per cambiare l’impostazione tattica della squadra e sbloccare il risultato: per la LFA Reggio Calabria escono Salandria e Ricci, dentro Mungo e Barillà, mentre mister Ciaramella manda in campo Del Prete e Turchet al posto di Marcucci e Schiavi. Nessuna azione offensiva di rilievo nel primo quarto d’ora della ripresa con le due squadre che provano rispettivamente a prendere le misure e con l’equilibrio che regna sovrano. Trocini prova a mescolare le carte e pesca nuovamente dalla panchina mandando in campo Bianco, ed è proprio da una sua iniziativa che nasce la prima vera occasione da rete del secondo tempo: buona discesa sulla sinistra del neo entrato che supera in velocità Pelliccia e mette in mezzo il pallone per Mungo che da pochi passi non riesce a spingere in porta. Dopo un’interruzione di circa sette minuti a causa dell’infortunio rimediato dal primo assistente dell’arbitro il gioco può riprendere, la gara nei minuti finali si accende e al minuto 81′ il Portici si divora il gol dell’1-0: Squerzanti si ritrova da solo in area di rigore davanti a Martinez, sul traversone che arriva dalla destra colpisce il pallone e di testa mette clamorosamente a lato. Squerzanti e Coppola hanno avuto le palle gol più nitide, ma se da una parte il centravanti azzuro ha graziato a più riprese la squadra amaranto, in pieno recupero Coppola è glaciale e punisce severamente i padroni di casa. Cross fuori misura di Provazza, dall’altro lato arriva Bianco che rigioca il pallone al centro per Coppola che questa volta non sbaglia: perso dalla difesa, ha tutto il tempo per prendere la mira e piazzare il tiro di collo piede che si insacca alle spalle di De Luca. 0-1 per Reggio Calabria. Negli ultimi scampoli di gara il Portici va ad un passo dal pari ma il portiere amaranto è in forma smagliante e si supera ancora una volta salvando sulla linea di porta. Solo illusione del gol per i campani, con la Reggina che dopo una partita combattuta e sofferta può festeggiare la sua prima vittoria in campionato.

SANTO ROMEO