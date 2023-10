Terzo successo consecutivo in campionato della LFA Reggio Calabria dopo quelli contro Portici e Licata. Gli uomini di Trocini battono 0-2 in trasferta la Gioiese grazie alle reti di Marras e Cham nella ripresa.

PRIMO TEMPO

Al “G.R. Macrì” di Locri partono meglio gli amaranto che spingono sull’ acceleratore fin dalle battute iniziali del match e provano a rendersi pericolosi da palla inattiva. L’inizio convincente e l’infortunio al minuto 16’ di Corso, capitano e uomo chiave della formazione avversaria, lascerebbero presagire una prima frazione in discesa per gli uomini di Trocini, ma la Gioiese trova la forza di reagire e guadagna terreno con il passare dei minuti, sfiorando più volte la rete del vantaggio. Il primo vero pericolo per gli ospiti arriva al minuto 23’: calcio di punizione dalla sinistra per i viola e deviazione sfortunata di Dervishi che di testa colpisce la traversa e per poco non beffa il suo compagno di squadra Martinez. Sul forcing della Gioiese soffre e non poco la LFA Reggio Calabria, graziata dalla scarsa lucidità davanti alla porta prima di Casadidio e poi di De Marco che da buona posizione non centrano lo specchio della porta rispettivamente al minuto 25’ e 26’. Da questo momento in poi il primo tempo scivola via sullo 0-0, poche occasione degne di nota e amaranto troppo lenti nella manovra per impensierire i padroni di casa che coprono il campo in modo ordinato e danno l’impressione di poter essere sempre pericolosi in contropiede.

SECONDO TEMPO

Al rientro dagli spogliatoi il copione è completamente ribaltato: la LFA Reggio Calabria cambia volto e rientra sul terreno di gioco con un atteggiamento propositivo, diametralmente opposto a quello morbido e remissivo visto nel primo tempo. Il tasso tecnico e la maggiore esperienza degli uomini amaranto vengono fuori nella seconda parte di gara e al minuto 56’ Marras in tap-in non lascia scampo ad Ammirati: errore sanguinoso della retroguardia della Gioiese sull’ottimo pressing degli uomini di Trocini, Cham si ritrova il pallone tra i piedi e calcia. Sulla respinta dell’estremo difensore il più veloce è proprio il numero 29 amaranto che ribatte a rete e trova il suo secondo gol stagionale dopo quello contro il Licata. Galvanizzati dal vantaggio gli amaranto si riversano in avanti alla ricerca del raddoppio, trovando al minuto 83’ la rete del definitivo 0-2 con Cham sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale Salandria e compagni si limitano a gestire il risultato e allo scadere dei tre minuti di recupero può partire la festa sotto il settore ospiti insieme ai tifosi arrivati a Locri per sostenere la squadra.

s.r.