Brescia-Reggina, la probabile formazione amaranto: torna Crisetig, corsa a due in difesa

Trentasei. E’ il numero che accomuna Brescia e Reggina, relativo ai punti in classifica delle due squadre, in scena domani (ore 19) allo stadio ”Mario Rigamonti”. Reduci dalla grande vittoria contro il Monza, gli amaranto di mister Baroni si troveranno di fronte ad una delle squadre più in forma del girone di ritorno (discorso analogo per le ‘Rondinelle’ di Clotet), così come certifica il rendimento nelle ultime otto gare.

Per la trasferta in terra lombarda, il tecnico dei calabresi dovrà fare a meno di due calciatori che finora hanno vestito i panni di ‘titolari’, ovvero Folorunsho (infortunato) e Crimi (squalificato), i quali vanno ad aggiungersi al lungodegente Faty. Recuperato, invece, il centrocampista Kingsley. Cambiamenti forzati, dunque, all’interno dell’undici titolare che si vedrà a Brescia.

Con molta probabilità, alcuni di essi dovrebbero vedersi sin dalla linea a quattro di difesa ed in particolar modo sulle fasce. Possibile riposo per Di Chiara (in dubbio a causa di un problema muscolare) e Lakicevic, scalpitano Liotti e Delprato (leggermente in vantaggio sul terzino serbo). In mezzo, invece, non dovrebbero esserci dubbi sulla conferma della coppia Cionek-Stavropoulos, protagonista della sfida di sabato con i brianzoli.

In cabina di regia torna Crisetig, il quale farà coppia con Bianchi dietro al trittico di maglie amaranto sulla trequarti. Queste ultime, dovrebbero portare i nomi di Edera (a destra), Bellomo (a sinistra) e Rivas (in mezzo). Verso la conferma come terminale offensivo il 23enne Okwonkwo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Crisetig, Bianchi; Edera, Rivas, Bellomo; Okwonkwo. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Delprato-Lakicevic 55-45%

INDISPONIBILI: Folorunsho, Faty

SQUALIFICATI: Crimi

NON CONVOCATI: Petrelli, Rossi, Gasparetto, Vasic.