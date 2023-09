Reggina, tre le proposte pervenute al Comune: attesa per domani l’ufficialità

Tempo scaduto. Alle ore 13:00 è ufficialmente terminato il bando indetto dal sindaco f.f. Paolo Brunetti per presentare le manifestazioni d’interesse per l’assegnazione del titolo sportivo della Reggina.

Secondo quanto riportato da una nota del Comune di Reggio Calabria sono tre le proposte pervenute per l’iscrizione al prossimo campionato di calcio di serie D, indicate per ordine di arrivo e intestate a “La Fenice amaranto Asd” (rappresentata dall’Avvocato Ferruccio Maria Sbarbaro), “Ssd Reggio Football club arl” di Stefano Bandecchi con Unicusano, Myenergy e altri imprenditori reggini e “Italudo srl Reggina Football club“, dell’imprenditore campano Francesco Agnello.

La palla adesso passa alle istituzioni: Brunetti ha convocato una riunione alle 18:00 di questo pomeriggio presso Palazzo San Giorgio e nella giornata di domani 8 settembre è attesa la fumata bianca. Le manifestazioni d’interesse verranno valutate accuratamente e la società vincitrice avrà tempo fino alle ore 12 dell’11 settembre per consegnare la documentazione necessaria alla FIGC e l’assegno circolare da 400mila euro a fondo perduto per l’iscrizione al campionato.

s.r.