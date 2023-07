Reggina, in caso di esclusione dalla serie B in pole c’è il Brescia: la graduatoria ufficiale

Nella giornata di oggi, il Consiglio Federale FIGC si è radunato nuovamente riguardo le iscrizioni ai campionati di Serie C e Serie B. Nessuna decisione ufficiale nel programma all’ordine del giorno per Gravina e soci relativamente al completamento degli organici, ma semplicemente una graduatoria delle squadre aventi diritto a riammissione o ripescaggio.

Qualora si concretizzasse l’esclusione di Reggina e Lecco dal prossimo campionato di B, sarebbero dunque il Brescia e il Perugia le due società riammesse (con le Rondinelle che avrebbero la precedenza rispetto agli umbri). Niente da fare dunque per Spal, Benevento e Foggia.

Gabriele Gravina ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla riunione odierna: “La graduatoria prevede la 17esima posizione per il Brescia e la 18esima per il Perugia, non abbiamo provveduto a un’integrazione dell’organico perché siamo in attesa dei ricorsi. Quindi noi ci posizioneremo, per non alterare i format di Serie B e C, in un momento successivo a quando conosceremo l’esito dei ricorsi”. Il presidente della federcalcio si è poi soffermato sul possibile slittamento del campionato di serie B: “Oggi per certo posso dire che non cambieranno i format, non a caso aspetteremo i ricorsi. Entro il 29 di agosto conosceremo l’esito definitivo. E’ chiaro che c’è anche la possibilità, dopo il Tar, di chiedere l’anticipazione della data del Consiglio di Stato. Per questo oggi non posso dire con certezza che la B inizierà in ritardo“.

S.r.