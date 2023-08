UFFICIALE – Il Tar respinge il ricorso della Reggina: amaranto fuori dalla serie B

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso della Reggina, confermando l’esclusione degli amaranto dalla Serie B. L’organo giudiziario ha considerato invece corretta l’esclusione adottata dalla FIGC per il mancato rispetto delle scadenze federali evidenziate nel comunicato 169/A.

Parallelamente il Tar accoglie il ricorso del Lecco contro il CONI per l’esclusione dal prossimo campionato di Serie B e di fatto riammette in cadetteria i lombardi, che hanno vinto i playoff di Serie C.

In attesa dell’ultimo passaggio al Consiglio di Stato, il Brescia torna in B al posto degli amaranto, mentre il Perugia resta in Serie C.