UFFICIALE – Il Consiglio di Stato boccia il ricorso della Reggina: si ripartirà dai dilettanti

Tramontano definitivamente le speranze di una riammissione per gli amaranto: Brescia in serie B

Reggina, adesso è proprio finita: il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del club amaranto. Dopo le bocciature da parte della Figc, del Coni e del Tar arriva anche l’ennesima porta in faccia per il club di via delle Industrie, ufficialmente estromessa dal campionato cadetto e dal calcio professionistico. Al suo posto, viene ripescato ufficialmente il Brescia del presidente Cellino, riammesso in Serie B dopo aver perso la categoria sul campo con la retrocessione ai playout.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza dell’organo di giustizia, non c’è nessun conflitto tra l’ordinamento dello Stato e quello sportivo: la Reggina non ha avuto alcun impedimento e avrebbe dunque dovuto adeguarsi ad entrambi, depositando la quota da versare all’erario entro il termine perentorio del 20 giugno.

s.r.