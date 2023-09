LFA Reggio Calabria, UFFICIALE: l’attaccante Alessandro Provazza torna in amaranto

Reggio ritrova un figliol prodigo del Sant’Agata: Alessandro Provazza è un nuovo giocatore della LFA Reggio Calabria. Dopo aver completato tutta la trafila nelle giovanili del club, l’attaccante classe 2003 si trasferisce in prestito all’Fc Lamezia Terme nel 2021 in serie D per crescere e maturare: con la maglia dei lametini colleziona un bottino di 7 reti e 4 assist in 25 presenze. Nella stagione 2022-2023 si trasferisce a titolo temporaneo alla Vis Pesaro, in serie C, realizzando il suo primo gol tra i professionisti l’1 ottobre 2022, in occasione del match contro la Torres.

Ecco la nota del club amaranto:

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Provazza che si lega al club con un contratto biennale.

Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, nella stagione 2020/21 e successiva, indossa la casacca Lamezia in serie D.

L’esordio tra i professionisti in Lega Pro nella Vis Pesaro dove colleziona 11 presenze realizzando una rete.