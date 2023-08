Tutti al Granillo a difesa della Reggina: alla manifestazione sarà presente anche Inzaghi

Nessuna amichevole, nessun match ufficiale, ma questa sera il Granillo si colorerà ugualmente di amaranto in occasione della manifestazione organizzata dalla Curva Sud. Quest’ultima, sostenuta da Comune e Città Metropolitana, potrà essere seguita dalle 20:30 attraverso gli spalti di Curva Sud e Gradinata. Oltre ai reggini e agli esponenti del tifo organizzato, pronti ad esprimere tutto il proprio dissenso per la mancata iscrizione in Serie B del club, parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, alcuni giocatori e soprattutto Filippo Inzaghi. Il tecnico piacentino, 50 anni oggi, ha accolto l’appello dello storico ultras Carminello e nei giorni scorsi aveva confermato la sua presenza all’evento: “Verrò a salutare tutti voi, è doveroso per me. Un giorno tornerò per completare l’opera… a mercoledì” .

In vista dell’iniziativa amaranto il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha emesso un’ordinanza di divieto, agli esercenti sia all’interno che all’esterno dello stadio, nel perimetro compreso tra Piazzale Omeca, via Gebbione, viale Calabria, via Calopinace, via Galileo Galilei, viale Aldo Moro ed il Torrente Calopinace, di vendita da asporto di bevande a contenuto alcolico superiore al 5%, nonché di lattine e contenitori di vetro, almeno tre ore prima e un’ora dopo la stessa manifestazione.

IL COMUNICATO DEGLI ULTRAS DELLA REGGINA

“La Reggina 1914 è nostra, dobbiamo mostrare il nostro attaccamento alla maglia colorando tutta la città di amaranto. Abbiamo il diritto e il dovere di restare uniti per provare a salvare nuovamente la Reggina, patrimonio ed orgoglio dei nostri padri e dei nostri figli. Stringiamoci attorno a questa bandiera, ancora una volta: per la nostra tradizione, per la nostra fede, per i nostri colori”.

s.r.