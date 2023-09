Reggina, la FIGC delibera lo svincolo dei calciatori tesserati: il comunicato

A seguito del verdetto espresso dal Consiglio di Stato, il quale ha estromesso la Reggina dal calcio professionistico, la federazione ha ufficializzato lo svincolo di tutti i calciatori tesserati della società amaranto.

Di seguito la nota della FIGC:

“Il Presidente Federale visto il Comunicato Ufficiale n. 8/A del 7 luglio 2023 con il quale non è stata concessa alla società REGGINA 1914 S.R.L. la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B stagione sportiva 2023/2024; preso atto della decisione n. 8084/2023, adottata in data 30 agosto 2023, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla società REGGINA 1914 S.r.l. avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 13173/2023, così confermando il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A del 7 luglio 2023; visto l’art. 110 delle N.O.I.F. delibera, lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati della società REGGINA 1914 S.R.L.”.