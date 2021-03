LIVE! Reggina-Monza su RNP

Al Granillo è tempo di super sfida. La Reggina ospita la corazzata Monza, per la 28esima giornata di serie B. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Reggina e Monza di serie Bkt.

REGGINA -MONZA

PRE PARTITA

In Calabria i precedenti ufficiali sono 11 con 9 successi della Reggina, 1 pareggio ed 1 vittoria brianzola. La Reggina non segna da 203’, ultima rete firmata da Folorunsho a Ferrara. La squadra amaranto è quella che subisce più reti nei 15’ minuti finali di gara (12 gol incassati). Brianzoli una delle 4 squadre che hanno vinto più partite in questa stagione di Serie BKT: con 12 vittorie si mette al pari di Empoli, Venezia e Salernitana. Difesa bunker per i biancorossi: solo 21 le reti subite che valgono il titolo momentaneo di miglior retroguardia del torneo cadetto 2020/21 alla 27° giornata. Monza imbattuto da 7 trasferte, di cui 4 vinte e 3 pareggiate. Ultima sconfitta esterna brianzola il 2-3 a Pescara del 5 dicembre scorso. Un solo precedente tra Marco Baroni e Cristian Brocchi: si tratta del match Benevento-Brescia di Serie B della stagione 2016/17, 4-0 per i sanniti di Baroni. Diffidati: Crimi, Del Prato, Forolunsho, Loiacono, Rivas, Rossi (Reggina); Armellino, Bellusci, D’Alessandro (Monza). Squalificati: Carlos Augusto (Monza).

La storia di Reggina-Monza – Rileggi la storia di tutti i match tra Reggina e Monza cliccando QUI

L’arbitro della gara – Sarà il fischietto ligure Davide Ghersini, l’arbitro della sfida tra Reggina e Monza.Due precedenti con gli amaranto e zero vittorie. LA SCHEDA completa dell’arbitro Ghersini

Probabile formazione Reggina – Ancora qualche dubbio per il tecnico Marco Baroni, specie in attacco viste le non perfette condizioni di Montalto ed Edera. Dietro ballottaggio sull’out di destra tra Lakicevic e Delprato. Leggi QUI LA PROBABILE FORMAZIONE REGGINA

Probabile formazione Monza – Senza Barberis e Gytkjaer, mister Brocchi non fa drammi ed è pronto a schierare il tridente pesante con Boateng, Balotelli e Dany Mota. Leggi qui la PROBABILE FORMAZIONE MONZA.