Reggina-Monza, la probabile formazione biancorossa: c’è Barillà, tridente pesante in attacco

Puntando alla Serie A. Per il Monza del duo Berlusconi-Galliani non è più una novità, bensì un obiettivo dichiarato e che potrebbe concretizzarsi già dalla stagione attuale. Ancora tante giornate da disputare prima della fine del campionato, ancora troppe le squadre raccolte in pochi punti nelle zone di vertice. Ai brianzoli servirà continuità, che Brocchi cercherà di trovare a Reggio Calabria, in una trasferta delicata e tutt’altro che agevole.

Trasferta alla quale non prenderanno parte gli infortunati Gytkjaer e Barberis, oltre allo squalificato Carlos Augusto. Per l’uscita del ”Granillo”, il tecnico dei brianzoli riproporrà il consueto 4-3-3. La coppia difensiva sarà formata da Bellusci ed uno tra Paletta e Pirola (con il primo in vnatggio sul secondo), poi Donati (a destra) e Sampirisi (a sinistra) agiranno sulle fasce completando la linea a quattro posta davanti al portiere Di Gregorio.

In mezzo al campo, Frattesi e Barillà (il quale dovrebbe essere preferito a Colpani) dovrebbero essere le mezzali che spazieranno ai lati del regista Scozzarella. Il tridente offensivo, invece, vedrà Boateng e Dany Mota nel ruolo di ali, con Balotelli terminale offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOROSSA

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Balotelli, Dany Mota. All. Brocchi

BALLOTTAGGI: Paletta-Pirola 55-45%, Barillà-Colpani 55-45%, Dany Mota-D’Alessandro 60-40%

INDISPONIBILI: Gytkjaer, Barberis

SQUALIFICATI: Carlos Augusto