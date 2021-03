Reggina-Monza, la probabile formazione amaranto: torna Crisetig, Okwonkwo in avanti

Si torna in campo. Dopo la battuta d’arresto contro l’Empoli, la Reggina torna al ”Granillo” a distanza di undici giorni per sfidare il Monza di Cristian Brocchi (nel mezzo, il pareggio a reti bianche di Pisa). Baroni riceve la seconda della classe, contro la quale, al netto delle scelte tecniche del mister, non vi saranno soltanto gli indisponibili Faty e Kingsley, ancora out per infortunio.

Molteplici le valutazioni in settimana del trainer amaranto, il quale ha dovuto fare i conti con qualche problema muscolare accusato dai vari Edera, Denis e Montalto, i quali, con molta probabilità, non scenderanno in campo dal 1′. L’undici titolare non dovrebbe discostarsi molto da quello visto a Pisa, tra conferme, ritorni e qualche possibile variazione.

Verso la conferma in blocco il reparto difensivo guidato da capitan Loiacono, il quale dovrebbe nuovamente far coppia con Stavropoulos (entrambi davanti a Nicolas). A Lakicevic (a destra) e Di Chiara (a sinistra) le chiavi delle rispettive fasce di difesa. In cabina di regia tornerà Crisetig, affiancato da Crimi. Sulla trequarti, invece, l’intoccabile Folorunsho dovrebbe avere ai suoi lati Rivas (a destra) e Micovschi (a sinistra). Verso la conferma dal 1′ il centravanti Okwonkwo: dovrebbe essere lui a guidare l’attacco amaranto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Micovschi; Okwonkwo. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Lakicevic-Delprato 55-45%, Micovschi-Bellomo 55-45%

INDISPONIBILI: Faty, Kingsley

NON CONVOCATI: Petrelli, Gasparetto, Rossi, Vasic.