Reggina-Monza, la scheda dell’arbitro: riecco Ghersini, due mesi dopo Ascoli

Due precedenti, nessuna vittoria. Questo il bilancio tra la Reggina e Davide Ghersini, arbitro della sfida contro il Monza.

Il fischietto ligure, ha incrociato per la prima volta la strada degli amaranto nella stagione 2013/2014. Era il 21 settembre 2013 ed al ”Granillo” gli amaranto di Atzori ospitavano il Novara di Alfredo Aglietti, con la gara che terminò in pareggio per via dell’autorete di Colucci e la marcatura di Fischnaller.

Il bis lo scorso 4 gennaio, a distanza di otto anni. Sul campo dell’Ascoli, Reggina clamorosamente sconfitta nei minuti conclusivi della gara per effetto delle reti di Cangiano e Kragl, dopo essere passata in vantaggio nella prima frazione, con Liotti.

Ghersini, che compirà 36 anni ad aprile, non ha mai arbitrato gare del Monza. Per quanto concerne questa stagione, ha già collezionato 11 presenze (tre in serie A, una in Coppa Italia e sette in serie B), estraendo quarantasette cartellini (quarantaquattro gialli, tre rossi) e decretando sei calci di rigore. Riguardo la presenza in Coppa Italia, ha diretto la partita tra Roma e Spezia, che vide i giallorossi superare il numero di cambi consentiti.