Scommesse live in tempo reale le più gettonate durante i playoff di Serie B, ma come funzionano?

Le quote live calcio di questo fine maggio inizio giugno hanno visto tanti eventi importanti, su tutti i playoff Serie B che come ogni anno sono il culmine di una stagione di cadetteria lunga, estenuante, esaltante e mai priva di sorprese. Le giocate live per questi playoff Serie B che hanno visto protagonista anche la Reggina sono cresciute grazie anche alla copertura in streaming su Sky e DAZN e all’offerta sempre al top dei bookmakers italiani.

Le scommesse live portano l’appassionato al centro dell’azione

Le scommesse live soprattutto sul calcio hanno vissuto un’altra stagione con numeri da capogiro. I tifosi di calcio si sono confermati i più assidui frequentatori di siti che offrono scommesse in tempo reale confermando un trend ormai difficilmente modificabile anche in futuro. Del resto il calcio è lo sport nazionale e di conseguenza anche le scommesse in tempo reale sul calcio si confermano fra le abitudini ludiche più gettonate nel mercato italiano. Le scommesse calcio live sono migliorate molto in questi anni e lo hanno fatto sotto ogni aspetto sia quantitativo che qualitativo e questo è valso anche durante gli ultimi playoff Serie B.

Le scommesse sportive live calcio sui playoff Serie B che hanno visto scendere in campo Sudtirol, Reggina, Cagliari, Venezia, Parma e Bari, hanno subito un continuo aumento dei mercati giocabili con l’arrivo delle giocate sui calciatori come ad esempio quelle sugli under over tiri. Inoltre le quote scommesse sportive in tempo reale sono diventate sempre più competitive lasciando meno margine al banco e più al giocatore. Inoltre l’arrivo degli streaming di DAZN e delle statistiche su tutti i match che offrivano quote live ha dato agli utenti più informazioni per i loro pronostici. Insomma anche quest’anno le quote live calcio hanno vinto il loro personale campionato!

Le quote live sono più divertenti di quelle pre match, perchè?

Le live scommesse sono entrate nel mondo del betting legali in Italia in sordina, come costola del pre match ma nessuno si sarebbe mai immaginato un successo tale. Successo che, a distanza di 25 anni dalle prime scommesse live su piattaforme specializzate ad oggi, ha visto le scommesse in tempo reale scavalcare come fatturato quello pre evento. Un trend che era visibile già da diverso tempo e che molti esperti di scommesse in tempo reale avevano previsto come anche il sorpasso dei volumi di gioco online rispetto a quelli in agenzia.

Questo ci fa capire come le scommesse dal 1998 ad oggi sono cambiate radicalmente così come è cambiato il campionato cadetto introducendo nuove fasi come i playout e playoff di Serie B ed anche la concezione che ha l’opinione pubblica sul betting si è modificata. Se all’inizio molti vedevano di cattivo occhio il calcio scommesse in tempo reale, col passare del tempo gli utenti hanno imparato a giocare in maniera più consapevole, intelligente, responsabile e sicura. Ecco perchè ad oggi le scommesse calcio live fanno parte del macro mondo dell’intrattenimento su internet legato al divertimento. Un bel salto di qualità che ha reso le scommesse sportive live calcio famose in tutto il Paese.

In conclusione possiamo dire che le scommesse sportive in tempo reale sono un modo alternativo di vivere un evento sportivo come quello dei playoff Serie B. Infatti vedere un match di calcio mentre si fanno delle scommesse live rende l’evento in tv o streaming ancora più interessante e divertente.