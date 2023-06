Serie B, playoff: Bari e Cagliari in finale, lacrime per il Parma

Saranno Bari e Cagliari a giocarsi l’ultima casella disponibile nella prossima Serie A, arrivate all’atto finale dei playoff di Serie B dopo 180′ intensi e complicati in semifinale.

Il Bari, sconfitto a Bolzano nei minuti di recupero, batte il Sudtirol con il medesimo risultato di fronte a 52.000 spettatori sugli spalti del “San Nicola”. Il sogno degli altoatesini sembra prendere ancor più consistenza al momento dell’espulsione di Ricci nel finale di primo tempo, ma i pugliesi, sospinti dalla foga dei loro tifosi, nella ripresa coronavano il proprio predominio con il gol di Benedetti al 70′ su assist di Folorunsho. Il triplice fischio premia il Bari grazie al miglior piazzamento in campionato.

Ad affrontare la squadra di Mignani sarà il Cagliari, uscito dal “Tardini” con uno 0-0 che sommato al successo per 3-2 dell’andata, vale la qualificazione per l’atto finale. Partita emozionante e ricca di colpi di scena, compreso un gol per parte annullato: al 35′ a Lapadula per fuorigioco e al 70′ a Bonney, con il pallone che impatta la traversa e rimbalza sulla linea, Orsato prima convalida, poi annulla grazie all’intervento del VAR. Al triplice fischio Viola e compagni fanno festa, Claudio Ranieri è riuscito a portare in finale una squadra che a metà stagione era molto lontana dalla vetta; rinvia il ritorno in A il Parma, le lacrime a fine gara di Gigi Buffon emblema di un’altra grande delusione per i ducali.

Finale in programma giovedì 8 giugno a Cagliari e domenica 11 giugno a Bari.