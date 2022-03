Al Tardini per la ventottesima giornata del campionato di serie B, la Reggina andrà a fare visita al Parma, in un match complicato contro gli emiliani che cercano il rilancio in classifica. Fischio d’inizio alle ore 14, segui il LIVE su RNP.

PARMA-REGGINA 1-1 FINALE

Ancora Vazquez che spreca dopo lo spunto di Man, l’argentino calcia alto da ottima posizione

Saranno tre i minuti di recupero

Bravo Turati a respingere il piazzato di Vazquez dalla distanza

Occasione Reggina con una ripartenza guidata da Bianchi, la conclusione di Folorunsho è però strozzata e non impensierisce Buffon

Si copre Stellone: fuori Menez dentro Bianchi

Vazquez di sinistro, Turati in angolo. Reggina in difficoltà

Adesso il Parma spinge a testa bassa alla ricerca del raddoppio

Dentro Cortinovis per Hetemaj, nel Parma ecco Correia e Benedyczak per Brunetta e Rispoli

65′ GOOL REGGINA! Cobbaut nel tentativo di respingere il tiro di Lombardi batte Buffon, autorete e pareggio amaranto. azione nata dall’apertura di Menez per Di Chiara che mette dentro un cross teso, Lombardi da buona posizione trova la deviazione verso la porta, il tocco di Cobbaut inganna Buffon

64′ Occasione Parma sugli sviluppi di un corner: Simy stacca ma colpisce debolmente da buona posizione

Esaurita la spinta della Reggina che dopo aver iniziato bene la ripresa adesso fatica

Doppio cambio per Stellone: fuori Montalto e Giraudo, dentro Galabinov e Lombardi

55′ Folorunsho dalla distanza, palla alta!

50′ Spreca Montalto una buona occasione su cross di Di Chiara

48′ Numero di Menez che se ne va ed entra in area, poi il suo appoggio non trova nessun compagno pronto alla deviazione

47’Ci prova la Reggina con un’azione insistita sulla sinistra, poi il tentativo di Montalto ribattuto dalla difesa parmense

46′ Si riparte al Tardini

43′ Prima occasione per la Reggina: assist a scavalcare di Crisetig per Montalto, l’attaccante siciliano scivola al momento del tiro mandando fuori da buona posizione

39′ Azione solitaria di Simy, forse viziata da un fallo, poi davanti a Turati il tiro dell’attaccante emiliano è respinto da Di Chiara

33′ Rispoli vicino al raddoppio: Turati respinge in angolo

Male la Reggina soprattutto dopo il gol subito la compagine di Stellone si è innervosita troppo, non riuscendo a costruire nulla

Giallo per Giraudo, la Reggina ha già cinque ammoniti

Ammonito anche Menez per un fallo su Man

Nervi tesi al Tardini: ammoniti Hetemaj, Folorunsho e Amione, accenno di rissa per un fallo su Vazquez. Reggina nervosa, ma ancora nessuna reazione dopo il gol subito

20′ Vantaggio del Parma. Sponda di Simy, Brunetta solitario in mezzo all’area batte Turati

16′ Il Parma spinge cercando lo spazio giusto per colpire

7′ Spunto interessante della Reggina, Menez murato da Danilo al momento del tiro, poi sul cross di Montalto non ci arrivano Hetemaj e Giraudo che si ostacolano a vicenda

5′ Meglio il Parma in questo avvio di gara, già tre calci d’angolo per gli emiliani

Fischia Abbattista, si parte al Tardini

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Bernabè, Juric, Man; Vazquez; Simy, Brunetta. A disposizione: Turk, Balogh, Benedyczak, Sohm, Camara, Osorio, Coulibaly, Bonny, Circati, Oosterwolde, Andrade, Sits. Allenatore: Iachini.

Reggina (3-5-2): Turati; Adjapong, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Kupisz; Ménez, Montalto. A disposizione: Aglietti, Micai, Franco, Loiacono, Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Ejjaki, Lombardi, Galabinov, Tumminello.Allenatore: Stellone.

Arbitro: Eugenio Abbattista. Assistenti: Antonio Vono di Soverato e Davide Moro di Schio. IV ufficiale: Kevin Bonacina di Bergamo. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Luca Mondin di Treviso.

