Parma-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Torna in campo la serie B, con il Parma di Beppe Iachini che alle 14:00 ospita la Reggina di Roberto Stellone. Gli emiliani sono reduci dal pareggio esterno in trasferta contro il Monza, mentre gli amaranto arrivano al “Tardini” forti del convincente successo maturato contro il Vicenza. 11 i precedenti fra le due compagini in serie B: 7 le vittorie del Parma, un pareggio e 3 i successi per la Reggina. Padroni di casa a caccia di punti pesanti per risalire la china della classifica, ma che dovranno fare i conti con una Reggina sulle ali dell’entusiasmo, desiderosa di bissare la vittoria del turno precedente.

Probabile formazione Parma

Mister Iachini dovrebbe confermare nuovamente il 3-4-3, con diversi cambiamenti rispetto alla gara di martedì contro il Monza. Rispoli in vantaggio su Coulibaly sulla corsia di destra, confermato invece il trio difensivo Delprato-Danilo-Cobbaut a protezione dell’estremo difensore Buffon. “El Mudo” Vazquez agirà sulla trequarti alle spalle del tandem d’attacco Simy-Bonny.

PARMA (3-4-3): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Juric, Man; Vazquez; Simy, Bonny. All. Iachini.

Probabile formazione Reggina

Cambi anche per mister Stellone rispetto all’undici titolare che ha battuto il Vicenza mercoledì scorso, con il giovane Franco pronto al debutto in difesa, mentre Montalto prenderà il posto di Galabinov al centro dell’attacco. L’inedito terzetto difensivo sarà completato da Amione e Di Chiara, continua invece l’alternanza Micai-Turati tra i pali, con il secondo in vantaggio per una maglia da titolare. Hetemaj parte favorito su Bianchi per affiancare Crisetig e Folorunsho a centrocampo, con Adjapong e Kupisz padroni delle corsie laterali. L’insostituibile Menez andrà completare il reparto avanzato insieme a Montalto.

REGGINA (3-5-2): Turati, Franco, Amione, Di Chiara, Adjapong, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Kupisz; Menez, Montalto. All. Stellone

Parma-Reggina pronostico

Reggina di mister Stellone che parte ampiamente sfavorita secondo Snai e Sisal Matchpoint, con il segno 2 quotato a 5.50 rispetto alla vittoria degli emiliani quotata 1.65. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (Snai 3.55 / Sisal Matchpoint 3.50). Interessante anche il segno X2 a quota 2.13 (Sisal).

Parma-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d'inizio alle ore 14:0 della gara tra Parma e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l'acquisizione di un ticket. L'incontro si potrà seguire anche sull'app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv.

SANTO ROMEO