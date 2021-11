Promozione B – Sorriso Gioiese all’ultimo respiro, Africo di misura

Tre sole gare domenicali per l’undicesimo turno del Girone B di Promozione, spettatrici interessate, tra le altre, Sporting Catanzaro Lido, Caraffa e Brancaleone, già scese in campo sabato (clicca qui per il focus sugli anticipi) e in attesa di buone notizie da Mammola, dove la Gioiese è ospite del Vallata del Torbido. Alla fine la capolista riesce ad ottenere i tre punti ma dopo una partita tutt’altro che agevole, a dispetto della differenza di punti in classifica tra le due contendenti. Proprio il Vallata trova il vantaggio alla mezz’ora con Noto, la risposta della formazione di mister Nocera è immediata e il pari arriva a stretto giro con un rigore di Sanchez; il pari resiste per un’ora e quando ormai il match pare destinato al segno X, Saccà al 91′ batte Spadola regalando alla Gioiese la nona vittoria in campionato.

Gioiese a +4 sullo Sporting e a +6 sul Caraffa, raggiunto al terzo posto dal Capo Vaticano, vittorioso per 3-0 contro il Melicucco, a segno Tripodi con una doppietta e Di Santo. L’Africo si aggiudica la sfida-salvezza con la Bagnarese, l’unica rete del match porta la firma di Baca; con questi tre punti la squadra di Criaco si tira fuori dalla zona playout, ma la medio-bassa classifica resta molto corta: tra il nono e il penultimo posto ballano appena quattro punti.

Clicca qui per risultati, classifica e prossimo turno