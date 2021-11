Promozione B, gli anticipi: colpo Ravagnese, Brancaleone vince facile, cade l’Archi

Sono andati in scena ben cinque anticipi dell’undicesima giornata del Girone B di Promozione. In alta classifica sono arrivate le vittorie pesanti di Sporting e Brancaleone che mettono pressione alla Gioiese capolista, impegnata domani in casa del Vallata del Torbido, mentre in zona playout il Ravagnese ritrova la vittoria dopo tre turni di astinenza.

L’Archi prova a frenare lo Sporting Catanzaro Lido trovando il vantaggio nel primo tempo con Giulio Morabito che rifinisce uno schema su calcio piazzato; i catanzaresi hanno però un bomber di altra categoria come Davide Giglio e la reazione è immediata: fortunoso il suo pareggio dopo un paio di minuti con la punizione calciata e deviata dalla barriera, il rimbalzo coglie di sorpresa Grillo e s’insacca; cinque giri di lancetta più tardi lo stesso attaccante raccoglie un pallone vagante e segna senza problemi il 2-1 che resisterà fino alla fine. Lo Sporting si porta -1 dalla Gioiese, chance invece non sfruttata dal Caraffa, fermato in casa sullo 0-0 dalla Cinquefrondese, in dieci per gran parte del match.

Il Brancaleone rispetta il pronostico e affonda la Rombiolese fanalino di coda: Carmelo Nucera porta avanti gli amarantoazzurri, il raddoppio porta la firma di Gianni Galletta su rigore, mentre il tris che sancisce il definitivo 3-0 è ad opera di Giuseppe Virgara. La squadra di Criaco proverà nuovamente mercoledì a recuperare la gara con il San Gaetano già rinviata due volte; un successo porterebbe il Brancaleone al terzo posto. Lo stesso San Gaetano arriverà a questo recupero forte di un risultato importante ottenuto nel derby in casa del San Giorgio, uno 0-0 ottenuto giocando gran parte dell’incontro con un uomo in meno e che interrompe la striscia di vittorie casalinghe dei neroverdi, finora sempre vittoriosi al “Longhi-Bovetto” per 1-0. Il Ravagnese mette a segno un gran colpo a Bocale, battendo per 2-0 il Borgo Grecanico e agganciandolo a metà classifica; i biancoazzurri chiudono la partita nel primo tempo: prima è Luca Vigoroso ad approfittare di un pallone perso a metà campo dalla compagine melitese battendo Falcone; poco dopo lo stesso portiere in uscita si scontra con un avversario, l’arbitro indica il dischetto tra le proteste del Borgo e Pino Fava piazza la sfera all’incrocio dei pali.

Domani in programma Africo-Bagnarese, Capo Vaticano-Melicucco e Vallata del Torbido-Gioiese.