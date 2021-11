Promozione B – La Gioiese si prende la vetta, avanza il Brancaleone

Tutto come da pronostico nelle gare domenicali della nona giornata del Girone B di Promozione. La Gioiese passa in casa della Rombiolese ultima in classifica con le reti dei bomber Sanchez e Spanò, i locali accorciano con Arena ma i tre punti vanno alla squadra di Nocera che si prende la vetta solitaria della classifica, approfittando dei risultati delle gare del sabato (clicca qui per il focus sugli anticipi). Il Brancaleone si impone 2-0 sulla temibile Cinquefrondese, a segno Gianni Galletta dal dischetto e Virgara: la squadra di mister Alberto Criaco mercoledì, nel recupero contro il San Gaetano, potrà tentare l’assalto al terzo posto.

Il Ravagnese continua a soffrire il ‘mal di trasferta’: a Mammola è il Vallata del Torbido a centrare il successo, in gol Siciliano e Galluzzo su rigore; Postorino accorcia sempre dagli undici metri ma non evita la sconfitta ai suoi. Reti bianche infine tra Africo e Melicucco.

