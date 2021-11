Promozione, gli anticipi: Borgo e San Gaetano bloccano Sporting e Caraffa

Nei quattro anticipi della nona giornata del Girone B di Promozione rallentano due delle prime tre in graduatoria. Il Borgo Grecanico ferma sul pari lo Sporting Catanzaro Lido, passato in vantaggio al “Pellicanò” di Bocale con la rete di Mancuso, la formazione melitese trova il pari poco dopo grazie al solito Obinna; oggi la Gioiese potrebbe approfittarne per prendersi la vetta in solitaria. A Catanzaro sembra tutto facile per il Caraffa contro il San Gaetano: Passafaro e Silvano portano i locali sul doppio vantaggio ma la squadra di Scevola accorcia prima del riposo con il primo gol stagionale di Savino e nella ripresa agguanta il pari con il fratello d’arte Salvatore Postorino.

Ennesimo successo per 1-0 del San Giorgio, battuta la Bagnarese che si ferma dopo due vittorie di fila; decide il match ancora una volta Totò Laurendi con una magistrale punizione mancina. Cade tra le mura amiche l’Archi: a Gallico il Capo Vaticano s’impone per 2-0, a segno Germolè prima dell’intervallo e Filardo poco prima del 90′.