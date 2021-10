Promozione B, un terzetto alle spalle dello Sporting, primo sorriso del San Gaetano

Il Caraffa pareggia ed è secondo, successi pesanti per Africo e San Gaetano

La sesta giornata del Girone B di Promozione ha visto il primo stop della capolista Sporting Catanzaro Lido, battuto sabato a domicilio da un Brancaleone che si porta a -2, insieme alla Gioiese che sempre sabato ha vinto a Croce Valanidi contro il Ravagnese (clicca qui per il focus sugli anticipi).

Al secondo posto c’è anche il Caraffa che fa 2-2 a Ricadi contro il Capo Vaticano; l’Africo sfrutta ancora il fattore campo prevalendo per 1-0 sul Borgo Grecanico, a segno nuovamente Gioacchino Criaco. Termina a reti bianche il derby tra Melicucco e Cinquefrondese, mentre arriva finalmente il primo storico successo in Promozione del San Gaetano: il duello in fondo alla classifica contro la Rombiolese viene deciso dal gol di Ferrato.

