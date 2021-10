Promozione B, gli anticipi: colpi esterni di Brancaleone e Gioiese, pari Archi-San Giorgio

Gli anticipi della sesta giornata del Girone B di Promozione hanno regalato emozioni e colpi di scena, rimodellando le zone alte della classifica. Arriva la prima sconfitta per la capolista Sporting Catanzaro Lido, che dopo cinque vittorie di fila è costretta alla resa dal Brancaleone. Un successo di misura per la squadra di mister Alberto Criaco che grazie al gol di Daniele Galletta, espugna per 1-0 il Centro Tecnico Federale.

Brancaleone che si porta a -2 dalla vetta, esattamente come la Gioiese che ottiene tre punti non facili in casa del Ravagnese. Al “Longhi-Bovetto” è Guerrisi a sbloccare il risultato, al quale segue poco dopo il raddoppio di Spanò; nella ripresa ancora Spanò chiude l’incontro con la sua doppietta personale a 10′ dal termine, ma in pieno recupero c’è tempo per il gol dell’onore per il Ravagnese firmato da Postorino, a sancire il definitivo 1-3. Il derby reggino disputato al “Lo Presti” di Gallico termina con un pareggio “di rigore”: Archi e San Giorgio si dividono la posta in palio con un penalty per tempo trasformato dagli specialisti D’Agostino, al 10′ per i padroni di casa, e Laurendi, al 60′ per gli ospiti.