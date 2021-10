Eccellenza, Reggiomed inarrestabile, il Locri resta in scia

Turno caratterizzato da 6 vittorie esterne e 2 pareggi; restano senza successi le ultime tre in graduatoria: Acri, Boca N. Melito e Isola

La Reggiomediterranea cala il poker, rimanendo a punteggio pieno anche dopo la quarta giornata di Eccellenza, caratterizzata da ben 6 vittorie esterne e 2 pareggi. La formazione di Misiti passa anche in casa del CotroneiCaccuri grazie alla doppietta di Lancioni; nel finale Franco dal dischetto accorcia ma la rimonta alla squadra di Caligiuri stavolta non riesce. Alle spalle della capolista resta in scia il Locri, che grazie ad una rete di Dodaro espugna l’ostico campo della Morrone.

In terza posizione a quota sette balzano Gallico Catona e Stilomonasterace, corsare rispettivamente a Soriano (gol-partita nel finale di Infusino) e a Roccella (rete in avvio di Vita); assieme a loro c’è anche il Sersale, il quale rifila un poker a domicilio alla Bovalinese (doppio Nesticò e gol di Comito e Silvano).

Colpaccio del Gioiosa che ottiene la prima vittoria del suo campionato a Isola Capo Rizzuto con un netto 3-0: la doppietta di Manzano nei primi minuti spiana la strada ai biancorossi, tris di Panetta dal dischetto. La rete di Zampaglione su rigore al 96′ evita la terza sconfitta di fila al Boca N. Melito, costretto ad inseguire due volte lo Scalea, avanti con Mercuri e Bruzzese e raggiunto prima da Bianchini, poi da ZampaGol (clicca qui per tabellino e commento del match). Termina a reti bianche il derby cosentino tra Paolana e Acri, con i locali già a -6 dalla vetta e gli ospiti ancora a caccia della prima vittoria.

