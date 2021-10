Eccellenza, Zampaglione al fotofinish salva il Boca N. Melito contro lo Scalea

ECCELENZA – 4^ giornata

Boca Nuova Melito Admo-Scalea 2-2 – Il tabellino

Boca N. Melito: Parisi, Benedetto (22’st Megale), Neri (33’st Wojcik), Ambrogio, Carubini, Araniti, Zampaglione, Arigò, Flores (41’st Scopelliti), Foti (41’st Morabito), Bianchini. A disposizione: Longo, Siclari, Letizia, Cuzzola, Carrozza. All. Cosimo Saviano

Scalea: Iozzi, Caruso, Saldana, Vitiello (4’st Arcuri), De Luca, Perretta, Fruci (16’st D’Angelo), Ondo, Ferrara, Bruzzese, Mercuri (4’st Fiordaliso). A disposizione: Martorelli, Gambino, Vignati, Marramaldo, De Cillis, Mauro. All. Saverio Gregorace

Arbitro: Anna Frazza di Schio; assistenti Alessio Codispoti di Catanzaro e Fabrizio Perri di Lamezia Terme

Marcatori: 2’pt Mercuri (S), 31′ Bianchini, 24’st Bruzzese (S), 51′ Zampaglione rig.

Espulsi: 42’st Longo (BNM) dalla panchina; 48′ Ondo (S) doppia ammonizione

Ammoniti: Mercuri (S), Arigò (BNM), Vitiello (S), Foti (BNM), Fruci (S), Caruso (S).

Note: circa 200 spettatori presenti; angoli: 1-3; recupero: 3’pt, 7’st.

Bocale – Tira un sospiro di sollievo il Boca Nuova Melito Admo che proprio al 96′ con il penalty trasformato con freddezza da Zampaglione, al terzo gol in due partite, evita la terza sconfitta di fila in campionato. Lo Scalea trova due volte il vantaggio ma alla fine torna a casa con un punto comunque molto utile dopo l’avvio di campionato difficile.

Squadra di Saviano ancora in emergenza e che perde l’ex Reggina Carrozza nel riscaldamento, in campo Neri non al meglio della condizione. Il match si sblocca già al 2′ con la punizione dal limite di Antonio Mercuri che supera la barriera biancorossa e s’insacca alle spalle di Parisi. Gara da subito in salita per i reggini che al 25′ vanno ad un passo dal pari con Flores che, ben imbeccato in area, colpisce la traversa. L’opportunità non sfruttata dà la scossa ai biancorossi che al 31′ riescono a trovare la via del gol: Zampaglione si destreggia sulla fascia in mezzo a tre uomini e serve in mezzo, sul secondo palo arriva Giancarlo Bianchini che insacca ristabilendo la parità. Prima del riposo Neri dalla distanza sfiora il gol del sorpasso, il suo sinistro deviato finisce sull’esterno della rete.

La ripresa comincia con lo Scalea più propositivo, mister Gregorace muta leggermente l’assetto con il primo doppio cambio dopo pochi minuti e i nerostellati si rendono insidiosi con alcune conclusioni dalla distanza fuori misura. Il Boca N. Melito prende a poco a poco campo, provando a rendersi pericoloso dalle parti di Iozzi, ma al 24′ Francesco Bruzzese approfitta di un’incertezza difensiva biancorossa e s’invola verso Parisi, evita l’intervento dell’ultimo difensore e piazza la palla sul palo lontano. Il colpo è pesante per la squadra di Saviano che fatica a reagire questa volta, rischiando di capitolare ancora sull’incursione di Fiordaliso e sulla punizione di Saldana. Nei 5′ di recupero decretati dalla signorina Frazza di Schio arrivano gli ultimi decisivi sussulti: prima Ondo rimedia il secondo giallo che va a compromettere un’ottima prestazione; poi, a 20″ secondi dallo scadere del tempo, Zampaglione viene affossato in area di rigore e il direttore di gara senza esitazioni indica il dischetto tra le proteste ospiti. Mimmo Zampaglione stesso si incarica della battuta, trasformando un penalty pesantissimo che vale il 2-2 definitivo (nell’immagine principale il rigore di Zampaglione, foto di Nicola Santucci).