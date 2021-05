Serie B 2021/2022, arriva la Gol line camera

Non solo le date della prossima stagione cadetta. Nel corso dell’Assemblea odierna, la Lega B ha introdotto una grande novità, che sarà effettiva da agosto: la Gol line camera.

“Approvata dall’Assemblea la Goal line camera- si legge nell’apposito comunicato stampa-illustrata dal presidente Balata, che andrà a integrare la tecnologia Var per tutte le situazioni relative alla linea di porta, risultando inoltre estremamente utile in fase decisionale anche per i falli e i fuorigioco nell’area di rigore, grazie a una particolare precisione dovuta all’alta frequenza di

fotogrammi. L’Assemblea ha approvato la proposta all’unanimità individuando nel progetto un obiettivo che qualifica e impreziosisce ulteriormente la Serie BKT”.