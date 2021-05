Serie B, le date della prossima stagione: si parte il 21 agosto

Ultime News

La Storia degli Europei di calcio: RNP racconta in 15 puntate gli eventi, le imprese e i protagonisti della più prestigiosa competizione continentale per nazioni, dagli albori fino all’ultima edizione datata 2016, alla...

Non solo le date della prossima stagione cadetta. Nel corso dell’Assemblea odierna, la Lega B ha introdotto una grande novità, che sarà effettiva da agosto: la Gol line camera. “Approvata dall’Assemblea la Goal...

Reggina

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B. Nicolò Bianchi – Al suo primo meritato anno in serie B, dopo un lunga e proficua...