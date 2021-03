Il punto sulla Serie B: Coda porta il Lecce verso la A, disastro Monza, Aramu super

Continua la marcia verso la promozione del Lecce, si blocca la corsa del Monza e dal 10° posto in giù non vince nessuno. Apre la giornata la partita tra Ascoli e Cremonese, finita con un pari a reti bianche, le due compagini non si fanno male ma restano entrambe in una posizione di classifica non inviabile.

Record pareggi per il Cosenza

Continua la “pareggite” del Cosenza, per la compagine calabrese il pareggio non fa, ormai, più notizia; passati in vantaggio dopo pochi minuti, sono stati raggiunti nella ripresa dalla Reggiana, è il 17° pareggio per il Cosenza record della stagione in corso. Ottiene una vittoria importante il Vicenza contro il Pescara, grazie alla rete di un’immortale Meggiorini; situazione critica per i delfini, relegati alla penultima posizione a sei punti dei play-out. Quarta vittoria di fila per il Lecce, i salentini si sono imposti con un netto 0-3 sul Frosinone, doppietta per Massimo Coda che si porta a 20 reti stagionali; continua la caduta del Frosinone, ormai lontano dalla zona play-off e con la panchina di Nesta in discussione. Vince ancora l’Empoli, che si è imposto di misura per 1-0 sulla Virtus Entella, gli azzurri si trovano in vetta alla classifica con un discreto margine di vantaggio sula seconda (+7) a otto giornate dalla fine, situazione totalmente ribaltata per i liguri, ultimi in classifica e con più di un piede in Serie C.

Batosta Monza, Aramu trascina il Venezia

La copertina della giornata va senz’altro al Venezia, che ha surclassato il Monza in terra lombarda; grazie ad un Mattia Aramu in formato maxi (autore di una tripletta) i veneti si ricandidano alla promozione, portandosi a meno tre punti dal secondo posto. Torna a vincere la SPAL, dopo la decâcle di Pisa i biancoazzurri sono tornati alla vittoria contro il Cittadella, in rete il capitano Floccari, che si colloca al quarto posto tra i marcatori più anziani della storia delle Serie B. Davanti a Floccari si piazza Germàn Denis, l’attaccante naitvo di Lomas de Zamora ha permesso alla Reggina di pareggiare contro il Chievo Verona, un punto che favorisce più i clivensi dei reggini, che si portano a +4 punti dal Pisa, prima squadra fuori dalla zona play-off. Chiude la giornata la partita tra Salernitana e Brescia, con i granata che si impongono sulle rondinelle per 1-0, vittoria importante che permette alla squadra di mister Castori di prendersi l’ultimo gradino del podio, frutto di 12 risultati utili consecutivi; doccia fredda per mister Clotet, che interrompe un filotto di quattro vittorie e raccoglie la seconda sconfitta della sua gestione.

SANTO NICOLO’