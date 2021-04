Si affrontano al Granillo Reggina e Vicenza per la 33esima giornata del campionato di serie B: un match che può valere un passo decisivo verso la salvezza. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Reggina e Vicenza.

REGGINA-VICENZA 2-0 9′ (aut. Valentini, Edera)

10’Inizio devastante degli amaranto che nel giro di due minuti trovano vantaggio e raddoppio: primo gol con la maglia della Reggina di Simone Edera

5′ RADDOPPIO REGGINA! Edera servito in area da un assist fantastico di Di Chiara, colpisce con un sinistro fulminante che non lascia scampo al portiere ospite, amaranto avanti due a zero dopo soli cinque minuti.

3′ GOOL REGGINA! Su calcio d’angolo di Di Chiara la palla sbatte sul difensore vicentino Valentini che inganna Grandi

Subito proteste del Vicenza, sugli sviluppi di un calcio d’angolo i giocatori del Vicenza reclamano un fallo di mano amaranto in area

1′ PARTITI! È iniziato il match tra Reggina e Vicenza

Tutto pronto al Granillo, squadre in campo per la sfida tra Reggina e Vicenza. Prima palla per gli ospiti

Formazioni ufficiali

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Edera, Situm; Montalto. A disposizione: Plizzari, Cionek, Delprato, Liotti, Loiacono, Crimi, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

LR Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto; Agazzi, Rigoni, Da Riva; Vandeputte; Gori, Nalini. A dipsosizione: Zecchin, Perina, Zonta, Cinelli, Giacomelli, Pasini, Ierardi, Cappelletti, Barlocco, Pontisso, Longo, Mancini. Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Damiano Di Iorio di Vco e Vito Mastrodonato di Molfetta). IV ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

PRE PARTITA

Alle 15 per la 33esima giornata di serie B va in scena al Granillo il match tra Reggina e Vicenza. Uomini di Baroni reduci dal pareggio esterno contro il Cittadella, mentre i biancorossi sono stati sconfitti dall’Ascoli nell’ultimo turno di campionato. 7 i precedenti ufficiali tra le due formazioni in Calabria: 5 le vittorie amaranto, nessun pareggio e solamente 2 successi per i veneti. Con entrambe le squadre a quota 41 punti in classifica.

L’Arbitro del match- Matteo Marchetti di Ostia Lido designato per il match tra Reggina e Vicenza, cinque confronti già diretti sia per gli amaranto che biancorossi (LA SCHEDA DI MARCHETTI)

Probabile formazione Reggina – Dubbi soprattutto in attacco per Baroni con tre uomini (Montalto, Denis, Okwonkwo) per una maglia. Tornano tra i disponibili Menez e Folorunsho. LEGGI QUI LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

Probabile formazione Vicenza – Assenze pesanti in attacco per Di Carlo che giunge a Reggio senza Meggiorini, Dalmonte e Jallow. LEGGI QUI LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOROSSA