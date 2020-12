Dalla vittoria ritrovata all’attaccamento di De Rose: le ”cinque verità” di Reggina-Brescia targate RNP.

✅IL RITORNO DEL TANQUE- Chi sa se quel bacio tra palo e pallone culminato in rete sia il simbolo di una ‘maledizione’ spezzata. Chi sa se dopo questa rete, riuscirà a trovare anche una certa continuità. Chi lo sa. Ciò che si sa, però, è che German Denis si è sbloccato e lo ha fatto nel momento più delicato, quando alla Reggina servivano punti per uscire da un tunnel che rischiava di prolungarsi ancor di più. Duecentottantasei giorni dopo, Denis torna al gol, il quale rappresenta un toccasana per il morale, il suo e di una squadra che lo ha sempre sostenuto. Finalmente, Tanque…

✅LA VITTORIA RITROVATA- Sessantatré giorni. E’ il tempo che intercorre tra la vittoria di ieri e l’ultima (nonché unica) in campionato contro il Pescara. La Reggina ha ritrovato il sorriso ed i tre punti, che permettono alla squadra di Toscano di intravedere la luce in fondo al tunnel dopo i quattro ko consecutivi. Sembrava essere passata un’eternità dall’ultimo successo, che giornata dopo giornata diventava sempre più lontano. La Reggina ritrova una vittoria molto importante per morale e classifica che, forse banalmente, risulta essere la più grande verità del pomeriggio del ”Granillo”.

✅PIU’ CINICI CHE BELLI- Niente calcio champagne, solo cuore e gambe. Sembra la classica ‘frase fatta’, ma è la verità di quanto successo contro il Brescia di Diego Lopez. Posti davanti ad un bivio, gli amaranto hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, pungendo al momento giusto ma soprattutto stringendo i denti nei momenti di sofferenza. Sia nel primo che nel secondo tempo, infatti, Plizzari ha rischiato di subire a più riprese la rete dei bresciani, apparsa spesso limpida e mancata soltanto per demeriti degli attaccanti. Cinici, invece, gli amaranto, i quali hanno trovato il gol sfruttando i pochi tiri in porta effettuati (4). E’ una verità che potrebbe non piacere agli amanti del bel gioco, ma è altrettanto vero che l’importante era soltanto vincere…

✅L’ATTACCAMENTO DI DE ROSE- ”Per la maglia, per la città”, recita uno degli striscioni più comuni del tifo organizzato. Francesco ‘Ciccio’ De Rose incarna alla perfezione quel tipo di slogan. Dal campo alla sala stampa, con i piedi e con le parole: l’attaccamento alla maglia del centrocampista lo si avverte dalla sua grinta durante le partite così come dalle sue dichiarazioni al termine delle gare, quelle di ieri in particolare. In campo è un mastino e sin dal suo inserimento dal 1′ contro il Monza, la squadra ha quasi cambiato volto.

✅RISCHI IN DIFESA E ALTRO CLEAN SHEET MANCATO- E’ vero che dinnanzi ad una vittoria il dato dei gol subiti passa spesso (o addirittura sempre) in secondo piano, così come è vero che per la Reggina il numero dei clean sheet è oramai fermo da tempo a quota ‘1’. Gli amaranto continuano ad incassare reti, con tale aspetto che si è ripetuto anche contro il Brescia. Sesta gara consecutiva da ‘battuti’, nona in campionato, con il derby con il Cosenza che rappresenta l’eccezione. E’ un dato sul quale bisognerà ancora lavorare, dal momento in cui anche ieri, più volte si è rischiato molto in fase difensiva.

