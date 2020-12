Reggina-Brescia, De Rose: “Sono molto legato alla città di Reggio”

La vittoria della Reggina contro il Brescia arriva dopo oltre un mese di digiuno. Al termine del amtch queste le dichiarazioni del capitano amaranto Francesco De Rose.

“Sono legato a Reggio, quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il massimo, aiuto i miei compagni, aiuto tutti quelli che posso per il bene del gruppo e della città di Reggio. Ho sofferto in silenzio è arrivato il mio turno sono riuscito a dimostrare attaccamento. oggi abbiamo vinto una partita non facile, stati bravi a portarla a casa. Una vittoria di gruppo e di cuore, però non abbiamo fatto nulla ancora ci aspetta un mese di dicembre pieno di partite ravvicinate e ci dobbiamo fare trovare tutti pronti”. ha detto De Rose al termine del match.