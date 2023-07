Reggina, Ferdinando Ielasi nuovo responsabile dell’area comunicazione

Ultime News

Il campionato di serie B 2023/2024 è ormai alle porte. Nella splendida cornice di Villa Olmo a Como, la Lega ha presentato ufficialmente questa sera il calendario della prossima stagione, il cui inizio è previsto per il 19...

In attesa di conoscere i risvolti del ricorso presentato contro l’esclusione dalla prossima Serie B, la Reggina ha annunciato tramite una nota sui propri canali ufficiali la ripresa degli allenamenti presso il proprio...

Reggina

L’oramai ex Reggina Giovanni Fabbian, dopo l’eccellente stagione disputata in maglia amaranto, potrebbe lasciare nuovamente l’Inter a titolo temporaneo, questa volta in Serie A. Sulle sue tracce ci sono infatti Empoli,...