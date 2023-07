Ex Reggina, Fabbian verso un nuovo prestito: il Lecce resta in pole

L’oramai ex Reggina Giovanni Fabbian, dopo l’eccellente stagione disputata in maglia amaranto, potrebbe lasciare nuovamente l’Inter a titolo temporaneo, questa volta in Serie A.

Sulle sue tracce ci sono infatti Empoli, Bologna e Lecce, con il club di Pantaleo Corvino che sembra essere in vantaggio rispetto alle altre contendenti. L’unico ostacolo resta il nodo legato alla formula dell’operazione: i nerazzurri vorrebbero cedere Fabbian in prestito secco, mentre il club salentino preferirebbero inserire nella trattativa un’opzione con eventuale controriscatto.

IL SALUTO DI FABBIAN ALLA REGGINA

Una nuova esperienza attende dunque il gioiello classe 2003, che nei giorni scorsi aveva salutato la tifoseria amaranto attraverso i suoi canali social, ringraziando il popolo reggino per l’amore incondizionato dimostrato nei suoi confronti:

“Si è conclusa una stagione magnifica ricca di tante nuove emozioni, esperienze e insegnamenti che porterò sempre con me, dentro e fuori dal campo. Grazie Reggio, grazie Reggini, per avermi accolto nel migliore dei modi in questa mia prima esperienza tra i grandi, per avermi sostenuto e accompagnato in questa splendida avventura che rimarrà indelebile nel mio cuore”.

