Reggina, firmato il preliminare per la cessione del club: il comunicato

Primo passo per l'acquisizione della società da parte di Guild Capital: decisiva sarà la decisione sulla riammissione in B

Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, la Reggina ha annunciato la firma del contratto preliminare di vendita del 100% delle quote societarie agli inglesi di Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano.

Passaggio fondamentale per la buona riuscita del trasferimento sarà la permanenza del club in cadetteria: gli amaranto infatti, dopo aver provveduto al pagamento della pendenza di 780.000 euro, restano in attesa dell’esito del ricorso conseguente all’esclusione dalla Serie B, con il pronunciamento da parte del consiglio federale che dovrebbe arrivare entro il 7 luglio.

s.r.