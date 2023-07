Reggina, nuova proprietà in arrivo: ecco le attività della Guild Capital

La Reggina si prepara a cambiare proprietà. Il club ha pubblicato in mattinata una nota ufficiale nella quale si annuncia la firma di un preliminare di vendita a Guild Capital, con il closing dell’operazione previsto nei prossimi giorni. Passaggio fondamentale per la buona riuscita del trasferimento sarà ovviamente la permanenza del club in cadetteria.

Fondata nel 2014 dall’attuale CEO Marco Quaranta, Guild Capital è una società di investimento britannica specializzata in investimenti di private equity e venture capital. La società, la cui sede legale è a Londra al numero 43 di Berkeley Square, si concentra prevalentemente su investimenti in aziende europee in fase di crescita, con un focus particolare sui settori tecnologici, sanitari e finanziari. Nel 2020, Guild Capital ha annunciato l’apertura di una nuova divisione dedicata agli investimenti nel mondo dello sport, con un focus su sport di squadra come il calcio, il rugby e il basket. La società ha dichiarato di essere interessata ad investire in aziende sportive che hanno un forte potenziale di crescita, sia in termini di fatturato che di impatto sociale.

