Panchine serie B: Caserta a Cosenza, attendono Inzaghi e Foschi

Completato l’organico delle venti squadre aventi diritto di partecipare alla Serie B 2023/2024, si va ultimando anche il quadro relativo alle panchine.

Le neopromosse Feralpisaló e Catanzaro hanno deciso di dare fiducia allo stesso allenatore della promozione, ovvero Stefano Vecchi e Vincenzo Vivarini, al contrario della Reggiana che ha optato per Alessandro Nesta al posto di Aimo Diana approdato in C al Vicenza.

Ad oggi, oltre ai giallorossi e alla Feralpisaló, sono già state confermate le posizioni di Bisoli a Bolzano, Gorini a Cittadella, Longo a Como, Ballardini a Cremona, Corini a Palermo, Pecchia a Parma e Vanoli a Venezia. Volti nuovi, invece, a Modena con la prima in carriera di Paolo Bianco e in quel di Cosenza, con l’ufficializzazione di Fabio Caserta alla guida tecnica del club. Il presidente Bandecchi ha scelto di affidare nuovamente la panchina ad Aurelio Andreazzoli dopo l’addio di Lucarelli, ma la più grande novità è sicuramente l’arrivo di in Andrea Pirlo casa Sampdoria. Per le altre al momento il futuro rimane un punto interrogativo.

Ancora nessuna decisione ufficiale per Bari, Spezia e Pisa: la prima dovrebbe riconfermare Mignani, in pole position per il club ligure c’è l’ex Cremonese Massimiliano Alvini, entro la fine della settimana invece dovrebbe arrivare la firma di Alberto Aquilani con la società nerazzurra.

Menzione a parte per Reggina e Lecco che attendono con ansia il verdetto sulla propria iscrizione: sarà da valutare dunque la permanenza di Filippo Inzaghi e di Luciano Foschi.

s.r.