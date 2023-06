Serie B, il valzer delle panchine: incerto il futuro di Inzaghi, Mignani può salutare

In attesa di sapere chi tra Lecco e Foggia riuscirà a centrare la promozione, in Serie B è pronto ad impazzare il cosiddetto “valzer” degli allenatori. Sono poco più della metà infatti le squadre che hanno già scelto la guida tecnica per la stagione 2023-2024 e i prossimi giorni si prospettano caldissimi, con rumors, smentite e numerosi annunci in dirittura d’arrivo.

Tra le società più attive, soprattutto sul comparto tecnico, c’è sicuramente la Sampdoria di Andrea Radrizzani: il nuovo proprietario vuole definire al più presto le linee guida del nuovo progetto e uno dei nomi accostati con insistenza alla panchina blucerchiata è proprio Filippo Inzaghi. Al momento i discorsi relativi alla permanenza dell’allenatore piacentino sulla panchina della Reggina sono in una fase di stallo, con i tifosi che restano in attesa di comprendere se la sua avventura in riva allo Stretto continuerà o meno.

Le prime ufficialità giungono direttamente dalle neopromosse dalla C, con Feralpisalò e Catanzaro che ripartiranno rispettivamente da Vecchi e Vivarini, mentre la Reggiana per la panchina ha già provveduto ad ingaggiare Alessandro Nesta, che sostituirà Aimo Diana. Un’ulteriore conferma anche dalla retrocessa Cremonese, che punterà nuovamente su Ballardini per tentare l’immediato ritorno in serie A, discorso diametralmente opposto per il Modena che ha salutato Attilio Tesser per abbracciare un nuovo progetto tecnico con Paolo Bianco, collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri alla Juventus nella stagione appena conclusa.

Tutte le altre, per un motivo o per un altro, stanno ancora vagliando le varie opportunità a disposizione, ma la nuova annata è alle porte e il tempo stringe. Inaspettatamente, le strade di Michele Mignani e del Bari sembrano destinate a separarsi, con il club pugliese che potrebbe affidarsi ad un tecnico di spessore per andare a caccia della promozione diretta in massima serie. Più complessa invece la faccenda in casa Spezia e Pisa, che hanno salutato D’angelo e Semplici: sotto contratto con i liguri c’è ancora Luca Gotti, mentre per la società guidata da Knaster circolano nomi importanti, tra i quali Eusebio Di Francesco ed Andrea Pirlo: entrambe le società devono sciogliere il dubbio tra la scelta di un condottiero esperto e la scommessa di un tecnico in rampa di lancio (su tutti De Rossi e Aquilani, due dei profili emergenti con il maggior numero di estimatori in B). Dopo la clamorosa salvezza ottenuta ai Playout il Cosenza saluterà William Viali, promesso sposo dell’Ascoli, tanta incertezza invece per il futuro della Ternana, con Bandecchi che potrebbe riconsegnare le redini della squadra ad Andreazzoli dopo l’addio di Lucarelli.

