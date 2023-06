Serie B, finale playoff: Pavoletti-gol al 94′ manda in A il Cagliari, lacrime per il Bari

All’ultimo respiro il Cagliari acciuffa la Serie A, battendo il Bari in un “San Nicola” straripante e raggiungendo Frosinone e Genoa sul traghetto per la massima serie.

La squadra di Ranieri, dopo l’1-1 in Sardegna, può solo vincere, gioca un primo tempo arrembante in cui Caprile salva più volte i suoi. Nella ripresa continuano le emozioni, occasioni da gol continue per entrambe. A pochi minuti dal 90′ Folorunsho con una bordata timbra l’incrocio dei pali, sarebbe stato il gol della Serie A per il Bari; all’89’ Ranieri getta nella mischia Pavoletti che al 94′ trova il tocco vincente sul cross di Zampa per il vantaggio rossoblù. A pochi secondi dalla fine del recupero però, Radunovic sbaglia l’uscita andando a vuoto, Folorunsho da posizione defilata cerca la porta ma sulla linea c’è il salvataggio di un difensore a valere tanto quanto il gol di Pavoletti.

Capolavoro completato per Claudio Ranieri, arrivato a metà stagione con il Cagliari in mezzo alla classifica, condotto passo dopo passo fino al Serie A. Lacrime per il Bari di Mignani che ha visto sparire la Serie A a 120 secondi dalla fine della stagione.